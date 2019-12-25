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Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
Сегодня, 9:54
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lesjasap

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

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Чиновники предложили пакетные мары поддержки для экономики страны.

Правительство и ЦБ обнародовали меры по стабилизации экономики от последствий влияния коронавируса. На данный момент невозможно точно определить глубину влияния ситуации на экономику. Значимые экономические и финансовые показатели будут доступны экспертам позже. Такие сведения приводятся на официальном сайте кабинета министров.

Турфирмы до конца 2020 года освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь". Туроператорам также разрешат не платить взносы в фонды персональной ответственности. ЦБ также требует смягчить требования к кредитным организациям. Это позволит дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли лекарств и медицинского оборудования.

Ранее Белоусов прогнозирует "новую устойчивую реальность" с ценой нефти 35 долларов.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: коронавирус, правительство, стабилизация, центробанк, экономика
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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