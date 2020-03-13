И России, по его мнению, придётся в ней жить и развивать экономику.

Белоусов прогнозирует "новую устойчивую реальность" с ценой нефти 35 долларов. И России, по его мнению, придётся в ней жить и развивать экономику.

Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность, - сказал вице-премьер.

Он считает, что длительное время стране предстоит жить примерно в равновесных ценах. Это около 35 долларов за баррель, "плюс-минус".

Белоусов добавил, что отток вниз возможен, но странам-производителям и покупателям это не нужно. В длительность нефтяной стоимости на уровне 20 долларов за баррель вице-премьер также не верит.

Ранее Центробанк оценил готовность России к внешним финансовым шокам.