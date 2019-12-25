Регулятор считает, что финансовая система РФ сейчас готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015.

Центробанк оценил готовность России к внешним финансовым шокам. Регулятор считает, что финансовая система РФ сейчас готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, - написано в сообщении.

В Центробанке уточнили, что это касается как рублевых накоплений, так и валютных.

Регулятор замечает, что бюджетное правило значительно изолирует бюджет от колебаний цен на нефть. При этом объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы сократился.

Ранее Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть.