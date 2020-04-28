Мишустин поручил определиться с концепцией снятия ограничений до 29 апреля

Также нужно подготовить план перевода пациентов из пеперпрофилированных под COVID-19 клиник в другие больницы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил определиться с концепцией снятия ограничений. Подготовить план должны вице-премьер Татьяна Голикова и Роспотребнадзор.

Согласно распоряжению главы кабмина, концепция должна быть готова к 29 апреля.

Также Мишустин поручил профильным ведомствам и министерствам подготовить план перевода пациентов из пеперпрофилированных под COVID-19 клиник в другие больницы или на амбулаторное лечение.

Ранее Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая. Глава ведомства Анна Попова заявила, что ограничения следует продлить до этой даты. По её словам, после 12 числа режим самоизоляции можно будет постепенно снимать — но только при условии, что до 12 мая россияне будут строго соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила.

Видео: government.ru