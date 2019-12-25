В России подготовили основания для запрета продажи БАДов

Приказ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Роспотребнадзор подготовил проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАД). Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Текст документа размещен на официальном сайте федерального правительства. В приказе говорится о том, что прекращение продажи биологически активных добавок может наступить в связи с отсутствием государственной регистрации, наличие информации о содержании в составе БАД запрещенных веществ, несоответствие установленным российским нормам, продажа под видом пищевых добавок и недостоверные сведения о продавце.

Напомним, что Роспотребнадзор принял ряд административных мер к отдельным производителям биологически активных добавок (БАДов) после проведенного Роскачеством исследования. Лабораторные тесты показали несоответствие в маркировке ряда товаров и некоторые другие нарушения.

Росздравнадзор проконтролирует назначение врачами БАДов.

