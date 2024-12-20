Росздравнадзор проконтролирует назначение врачами БАДов

В России БАДы отнесены к категории пищевых продуктов и не являются лекарственными препаратами.

Росздравнадзор проконтролирует назначение врачами биологически активных добавок (БАД). Соответствующими данными поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС". Согласно новым требованиям российского законодательства с 1 сентября медикам разрешено выписывать рецепты на такие вещества, однако только на зарегистрированные в стране и строго при наличии необходимых для этого показаний. Ранее правки были внесены в положение о федеральном государственном надзоре качества и безопасности медицинской деятельности. В новом пункте уточняется, что предметом госконтроля будет в том числе соблюдение сотрудниками и организациями в сфере здравоохранения "требований, связанных с назначением биологически активных добавок". Известно, что работники медицинской отрасли не могут заключать с производителями БАДов соглашение о рекомендации данной продукции пациентам или получать образцы от профильных компаний.

Согласно определению Роспотребнадзора, БАДы -представляют из себя природные или идентичные им биологически активные вещества. Они используются для непосредственного приема (в виде таблеток, капсул и прочее) или введения в состав продуктов питания. В частности, к популярным веществам в БАДах относятся омега-3, витамин D, кальций и магний. Врачи считают их источником дополнительных пищевых волокон, витаминов, минералов, аминокислот при необходимости введения в организм человека при дефиците или оптимизации дневного рациона. В 2025 году правительство одобрило закон, по которому сайты, продающие биологически активные добавки, которые не имеют маркировки или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок, будут попадать в реестр запрещенных онлайн-ресурсов. При изготовлении БАДов в России не допускается использование продовольственного сырья, изготовленного с применений кормовых добавок, стимуляторов роста животных, в том числе гормональных препаратов, отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и остальных опасных для здоровья человека веществ и соединений.

Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД.

