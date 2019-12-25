Роспотребнадзор заблокировал 8,4 тыс. площадок по продаже запрещенных БАД

Специалисты рекомендуют населению приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие у продавца регистрационных документов.

Роспотребнадзор продолжает работу по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже в стране запрещенные БАД. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились представители пресс-службы надзорного ведомства через национальный мессенджер MAX. Известно, что к текущему моменту удалось заблокировать свыше 8,4 тысяч таких онлайн-площадок. В списке есть интернет-страницы, на которых клиентам предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в своем составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано свыше 8,4 тыс. подобных площадок. пресс-служба Роспотребнадзора

В частности, речь идет о незаконной реализации препаратов "Витамин Д3 2 000 МЕ" и "Янтарная кислота бад для похудения 1 000 мг 120 капсул". Кроме этого речь идет о товаре, не прошедшем госрегистрацию и реализовавшемся в качестве пищевой добавки "Инозитол с фолиевой кислотой, глицинат магния, по 60 капсул". В Роспотребнадзоре заметили, что при сомнениях в качестве или происхождении товара потребителям следует обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра (ЕКИ).

