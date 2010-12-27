В России ожидают подъем заболеваемости гриппом с января

Глава Минздрава назвала конкретные сроки.

Вероника Скворцова: пик заболеваемости гриппом в России придется на январь и февраль Глава Минздрава рассказала, что заболевание будет "умеренной интенсивности". Об этом спикер рассказала во время выступления на форуме "Общественный иммунитет".

Спокойное течение гриппа стало возможно благодаря прививочной кампании. По данным Минздрава, скачок болезни будет зафиксирован уже перед Новым Годом

Мы войдем в ускоренный подъем в конце декабря перед Новым годом считает Скворцова

Однако подобное положение специалист считает обычным сезонным явлением.

Ранее Piter.tv писал о том, что врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

