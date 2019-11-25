Показатели по ВИЧ-заражению снизились за текущий год.

Вероника Скворцова призвала заняться духовно-нравственным воспитанием молодежи для борьбы с ВИЧ. Глава Минздрава считает, что граждан следует просвещать в данном вопросе. Она призвала повысить информированность молодежи для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции.

В ведомстве заметили, что сейчас в России почти 900 тысяч ВИЧ-положительных граждан. По мнению Скворцовой, в группе повышенного риска находится именно молодежь. Однако 2019 год стал первым, в котором число заразившихся снизилось.

Рост показателя пораженности не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Параметр может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания рассказала спикер

В январе - октябре 2019 года медики зарегистрировали снижение до 65,755 новых случаев. Этот показатель на 8% ниже, чем за аналогичный период в 2018 году. Тогда специалисты зарегистрировали 71,5 тыс. случаев. По сравнению с прошлым годом прирост снизился на 2 процента.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России начаты исследования по использованию марихуаны в лечебных целях.

Видео: YouTube/World Health Organization (WHO), jinrtv