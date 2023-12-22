Мурашко заявил о завершении основной работы по экстренной помощи пострадавшим при теракте

Глава Минздрава рассказал о работе врачей с пациентами, прибывшими после трагедии в "Крокус Сити-Холле".

Основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим пациентам, которые были ранены в результате теракта в "Крокус сити холле", в настоящее время завершена. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник пояснил, что медицинский персонал занимается стабилизацией поступивших и продолжают работать с теми, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое. Он добавил, что перевестись к другое учреждение пациент может только при стабильном состоянии.

Все переходит в такой стабильный режим. Те пациенты, которые после оказания помощи, стабилизации, остановки кровотечения нуждаются в госпитализации в учреждения более высокого уровня, сейчас консультируются и переводятся. Михаил Мурашко в эфире "России-24".

Михаил Мурашко заметил, что тем людям, которые потеряли много крови, сейчас врачи проводят переливание. Для осуществления такой процедуры в региональных клиниках все необходимое имеется в достаточном количестве. В качестве поддержки из федеральных центров дополнительно специалисты выехали в медицинские организации.

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Фото и видео: Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой