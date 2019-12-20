В России прокомментировали желание Эрдогана войти в Ливию

Это решение беспокоит РФ.

В МИД России прокомментировали возможное введение турецких войск в Ливию. Это решение беспокоит РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

По мнению российских дипломатов, действия Анкары могут вызвать недовольство со стороны соседних стран. В РФ, считают, пока конфликт не урегулирован, внешнее военное вмешательство может усугубить ситуацию.

Ранее президент Турции сообщил о готовности Анкары оказать военную помощь правительству национального согласия (ПНС). Эрдоган заявил, что Турция будет защищать свои права и права Ливии в Восточном Средиземноморье.

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Глава ПНС попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке "вытащить утопленника соломинкой".

Ранее мы писали, что США признают бесполезность мер против "Северного потока-2".

Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME