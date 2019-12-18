Однако они не откажутся от экономических ограничений.

США признают бесполезность мер против "Северного потока-2". Вашингтон продолжит попытки ограничивать реализацию проектов России в энергетической сфере. Однако чиновники понимают, что помешать завершению строительства газопровода они не смогут. Bloomberg считает, что сейчас в администрации США нет рычагов влияния на РФ и Германию в данной сфере. Издание ссылается на двоих источников в ведомстве.

Усиление финансирования военного оборонного бюджета уже не сможет изменить ситуацию с газопроводом. Санкции по созданию "Северного потока-2" вступят в законную силу уже после подписания документов Дональдом Трампом об оборонном бюджете. Данный вопрос будет обсуждаться после прибытия посла Джона Салливана в Москву. В Вашингтоне полагают, что газопровод введут в эксплуатацию с апреля по июнь 2020 года. Категоричность в введении нового газопровода связана с тем, что американцы планировали самостоятельно поставлять в Европу сжиженный природный газ.Его поставка обойдется странам значительно дороже, чем российские ресурсы.

Ранее Piter.tv писал о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор.

Видео: YouTube/faz