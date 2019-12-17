Военный бюджет США на 2020 год включил в себя санкции против "Северного потока - 2"

Также в новом законопроекте закладывается 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете (NDAA) на 2020 финансовый год, сообщают РИА Новости.

Согласно документу, на военные нужды будет выделено 738 миллиардов долларов. Часть этих денег будет направлена на санкционный проект против газопровода "Северный поток - 2" и "противодействие России". Также 300 миллионов будет выделено на военную помощь Украине.

Для того, что бы законопроект вступил в силу, его необходимо подписать президенту страны - Дональду Трампу. По данным издания, Трамп готов незамедлительно поставить подпись.

Ранее мы сообщали, что Россия выделит около $17 млн на восстановление Сирии.

Видео: YouTube / AiirSource Military / The White House