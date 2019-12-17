Россия выделит около $17 млн на восстановление Сирии

Дмитрий Медведев одобрил расходы на 2019 год.

Россия в 2019 году выделит около $17 млн структурам ООН на восстановление Сирии. В МИДе и Минфине согласуют порядок перечисления денежных средств. Документы уже подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Сведения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Около 5,8 млн. долларов уйдет в адрес Программы развития по оказанию помощи муниципалитетам. Еще 5 млн. - на восстановление систем образования и здравоохранения, обеспечение безопасным питанием в рамках бюджета Детского фонда ООН.

Еще 3 млн. направятся на предоставление медпомощи и реабилитацию пострадавших профильных учреждений. Еще 3 млн. пойдут на проект по восстановлению услуг в области детского и материнского здоровья, которые располагаются на наиболее пострадавшей территории страны в провинции Алеппо.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия может вложить в расширение порта Тартус более $500 млн.

