Россия может вложить в расширение порта Тартус более $500 млн

Средства поступят в течение четырех лет.

Россия вложит в модернизацию сирийского порта Тартус $500 млн за ближайшие 4 года. Об этом заявил вице-премьер страны Юрий Борисов.

Глубина моря у порта достигает всего 4-13 метров. Сейчас Тартус может принять корабли с максимальным весом до 30-35 тысяч тонн. Для успешной работы специалистам придется укрепить дно порта. После этого морской объект сможет принимать корабли с массой до 100 тысяч тонн.

Мы обратились к ряду компаний. Это наша обязанность - в первую очередь подумать о дружественных странах, стоявших бок о бок с Сирией все годы войны рассказал сирийский министр

Морской объект в Сирии на 49 лет передадут России в аренду. Такое решение принято еще в декабре 2018 года на заседании правительственной комиссии. До начала войны в порту работала филиппийская компания.

Ранее Piter.tv писал о том, что военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море.

Видео: YouTube/القناة التاسعة