Военные готовятся к обороне территории от незаконных боевых формирований.

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море. В маневрах задействуют надводные корабли, а также самолеты с авиабазы "Хмеймим". Сирийская сторона предоставит ракетные катера и тральщики ВМС. Об этом сообщил "РИА Новостям" контр-адмирал Александр Юлдашев.

Учения проводятся на едином оперативном фоне, будут отработаны различные тактические эпизоды. Военные выполняют совместные артиллерийские стрельбы. На берегу отрабатываются действия с участием беспилотников и борьба с незаконными формированиями. Проводится операция по ликвидации последствий применения оружия в порту "Тартус".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцам предлагают туры в Сирию.

Фото: Pixabay.com

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