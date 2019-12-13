Петербуржцам предлагают туры в Сирию

В МИД РФ оценивают степень террористической угрозы как высшую.

Петербургские турагентства предлагают горожанам туры в Сирию. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Речь идет о групповом туре на 8-10 человек. Его стоимость составляет 1600 долларов. В программе присутствуют многочисленные экскурсии. За восемь дней туристы смогут посетить Дамаск, Пальмиру, Алеппо и другие области.

Стоит отметить, что с 2011 года Сирия находится в центре вооруженного конфликта. В МИД РФ оценивают степень террористической угрозы как высшую.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе посоветовала людям, желающим отправиться на отдых в Сирию, внимательно следить за публикациями МИДа и Ростуризма. Она отметила, что страна находится "далеко не в мирном состоянии", поэтому и туры туда небезопасны и не рекомендованы.

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