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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор

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Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.

Во вторник, 17 декабря, между президентами России и Турции прошел телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Инициатива телефонного диалога принадлежит турецкой стороне. 

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы, связанные с эскалацией Ливийского конфликта. Президенты выразили поддержку помощи от Германии и ООН, направленной на прекращение вооруженного конфликта. 

В ходе диалога произошел обмен мнениями о Сирии. Главной темой стала стабилизация обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии, осуществляемая в рамках российско-турецких договоренностей. 

"Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками"

отмечается в сообщении

Ранее мы сообщали, что военный бюджет США на 2020 год включил в себя санкции против "Северного потока - 2".

Видео: YouTube | TRT World

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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