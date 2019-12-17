Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор

Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.

Во вторник, 17 декабря, между президентами России и Турции прошел телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Инициатива телефонного диалога принадлежит турецкой стороне.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы, связанные с эскалацией Ливийского конфликта. Президенты выразили поддержку помощи от Германии и ООН, направленной на прекращение вооруженного конфликта.

В ходе диалога произошел обмен мнениями о Сирии. Главной темой стала стабилизация обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии, осуществляемая в рамках российско-турецких договоренностей.

"Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками" отмечается в сообщении

Ранее мы сообщали, что военный бюджет США на 2020 год включил в себя санкции против "Северного потока - 2".

Видео: YouTube | TRT World