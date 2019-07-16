В МИД России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Действия Евросоюза Москва не поддерживает, но и позицию Турции не одобряет.

В Москве негативно отреагировали на решение глав МИД Евросоюза о введении санкций против Турции. Об этом сообщил заместитель главы МИДа Александр Грушко. Спикер заметил, что данная мера только накаляет обстановку и усугубляет конфликт в регионе.

Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта комментирует ситуацию дипломат

Чиновник отметил, что Россия не поддерживает решение турецких властей заниматься буровыми работами на территории Кипра. В исключительной экономической зоне иностранцы намерены добывать природный газ. На данный момент на остров введены геологоразведочные корабли Турции

По мнению Грушко, этот вопрос должен урегулировать Совет безопасности ООН. На Кипре политики полагают, что гарантами решения конфликта могли бы стать члены СБ - Англия, Китай, США, Франция и Россия.

Турецкие дипломаты считают, что европейские санкции причиняют больше политический вред стране, чем экономический. Иностранные эксперты же прогнозируют резкое сокращение финансирования в стране, а также неудовлетворительное завершение переговоров по авиасообщению, бизнесу и торговле. Сейчас обсуждения по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте временно отложены на неопределенное время.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Росморречфлоте прокомментировали ситуацию с "жесткой швартовкой" "Метеора".

Видео: YouTube/Leonardo Dalessandri, Valdai Club