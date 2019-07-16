В Росморречфлоте прокомментировали ситуацию с "жесткой швартовкой" "Метеора"

"Метеор" сильно не пострадал и выйдет на линию уже ближе к выходным.

В Росморречфлоте прокомментировали ситуацию с столкновением "Метеора" о Дворцовую набережную в Петербурге. В ведомстве отметили. что никакого ЧП не произошло. Судно просто совершило жесткую швартовку.

Судовладелец Юрий Набатов добавил, что транспорт получил лишь незначительные повреждения, а не полностью разбил носовую часть, как сообщалось ранее. Участок лишь подмят. По его сведениям, причиной столкновения стало нарушение со стороны капитана. Тот якобы неправильно выполнил маневр. Сначала "Метеор" навалился на причал, а после безопасно подошел к нему. Высадка пассажиров прошла успешно, никто не пострадал.

Напомним, что накануне об инциденте сообщили очевидцы. Они заявили, что о гранит около Зимнего дворца врезался "Метеор". У водного транспорта оказалась разбита носовая часть. По данным чиновников, вернуться на маршрут до Петергофа судно сможет уже к выходным. В ближайшее время его отремонтируют до надлежащего состояния.

Фото и видео: Piter.tv