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В России отменили штраф за использование нацистской символики

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Ее можно показывать без пропаганды или оправдания действий нацистов.

В России отменили штраф за использование нацистской символики. Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Он исключает административную ответственность за использование символики нацистов.

Однако следует учитывать, что в материале должны отсутствовать признаки пропаганды. Автор также не может оправдывать нацистскую и экстремистскую идеологию. Такое заявление сделали представители нижней палаты парламента. Автор инициативы Елена Ямпольская добавила, что закон имеет особую важность перед 75-летием Победы.

Ранее Госдума введет общероссийскую минуту молчания в День скорби и памяти.

 

Теги: нацистская символика, штраф
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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