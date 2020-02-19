Ее можно показывать без пропаганды или оправдания действий нацистов.

В России отменили штраф за использование нацистской символики. Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Он исключает административную ответственность за использование символики нацистов.

Однако следует учитывать, что в материале должны отсутствовать признаки пропаганды. Автор также не может оправдывать нацистскую и экстремистскую идеологию. Такое заявление сделали представители нижней палаты парламента. Автор инициативы Елена Ямпольская добавила, что закон имеет особую важность перед 75-летием Победы.

Ранее Госдума введет общероссийскую минуту молчания в День скорби и памяти.