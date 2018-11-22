Госдума введет общероссийскую минуту молчания в День скорби и памяти

Депутаты предлагают назначить памятную минуту в 12.15 по московскому времени.

В Государственной Думе рассмотрят законопроект, закрепляющий общероссийскую минуту молчания. Депутаты считают, что ее следует проводить в День памяти и скорби, 22 июня. Авторами выступили несколько парламентариев во главе с Ириной Яровой.

В Госдуме отметили, что проведение минуты молчания возможно в дневное время. Например, в 12.15. Именно тогда в эфир вышло обращение для советских граждан о том, что нацистская Германия напала на страну.

Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания комментирует инициативу Яровая

Автор проекта считает, что мероприятие будет напоминать миру об агрессии против Советского Союза, а также мужестве граждан, которые не сдались по натиском фашизма. Минута молчания станет предостережением от амбиций националистов, а также почтит память всех жертв, погибших во время ВОВ.

Также в Интернете могут появиться списки погибших, которые были найдены в рамках поисковых работ. Сейчас подобные сведения могут быть опубликованы только в СМИ.

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