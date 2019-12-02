Президент России разрешил демонстрацию нацистской символики в просветительских целях

При этом пропаганды быть не должно.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в образовательных и просветительских целях. При этом символы должны формировать отрицательное отношение к нацизму, передало "Экономика сегодня".

Пропаганда или оправдание экстремизма запрещено. Законопроект был создан из-за того, что некоторые исторические фильмы о Великой Отечественной войне могли оказаться вне закона. Кроме того, под статью могли попасть такие антифашистские плакаты со свастикой, которые не несут в себе пропаганды, а наоборот.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин подписал закон, разрешающий присваивать россиянам статус "иностранных агентов".

Видео: Youtube/ AV Geeks, WatchMojo.com