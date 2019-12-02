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Президент России разрешил демонстрацию нацистской символики в просветительских целях

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При этом пропаганды быть не должно.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в образовательных и просветительских целях. При этом символы должны формировать отрицательное отношение к нацизму, передало "Экономика сегодня"

Пропаганда или оправдание экстремизма запрещено. Законопроект был создан из-за того, что некоторые исторические фильмы о Великой Отечественной войне могли оказаться вне закона. Кроме того, под статью могли попасть такие антифашистские плакаты со свастикой, которые не несут в себе пропаганды, а наоборот. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин подписал закон, разрешающий присваивать россиянам статус "иностранных агентов". 

Видео: Youtube/ AV Geeks, WatchMojo.com

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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