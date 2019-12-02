Путин подписал закон, разрешающий присваивать россиянам статус "иностранных агентов"

Агентом может быть признано любое физлицо, распространяющее информацию из-за рубежа и получающего за это вознаграждение.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий присваивать российским гражданам статус "иностранных агентов". Об этом стало известно 2 декабря.

Агентом может быть признано любое физлицо, участвующее в создании и распространении информации СМИ-"иностранного агента" и получающее за это вознаграждение из-за рубежа. Решение о присвоении такого статуса будет приниматься в каждом случае отдельно Минюстом совместно с МИД.

Отмечается, что этот набор зеркальных мер и инструментов может быть применен в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы российских СМИ за рубежом. В первую очередь под угрозой окажутся блогеры и российские журналиста, сотрудничающие с иностранными СМИ, которым присвоен статус "иноагентов". Напомним, сейчас в таком статус работают десять СМИ.

Ранее глава государства подписал закон, запрещающий продажу электронных устройств без российского ПО.

Видео: YouTube/ CareerOneStop