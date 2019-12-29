В России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Список сформируют только в апреле.

В "Минкомсвязи" не успела в срок согласовать выход постановления правительства по получению бесплатного доступа. Речь идет о социально значимых интернет-ресурсах. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на собственные источники.

Чиновники планировали принять постановление до 1 марта 2020 года. Однако полный перечень бесплатных сайтов будет утвержден только в апреле. Законопроект по возмещению убытков для операторов получится подготовить не раньше июля. В среднем из госбюджета на них уйдет 5,7 млрд рублей. По оценкам самих компаний, они недополучат от собственных затрат около 150 млрд рублей.

Ранее Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM.

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