Руслан Пухов рассказал, что ракета промахнулась на 6 км.

В России объяснили "удар" армянского "Искандера" по жилому кварталу. Об этом в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье" заявил глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Чиновник напомнил, что прежде всего данный комплекс был приобретен Ереваном у Москвы в качестве оружия для сдерживания противника.

Но у ракет всегда есть круговое отклонение. Очевидно, что они стреляли по военному аэродрому города Гянджа, но ракета упала на жилые кварталы Руслан Пухов, военный эксперт

По мнению специалиста, в рамках вооруженного конфликта стало понятно, что ЗРК "Тор" покажет себя хорошо в бою, а зенитный ракетный комплекс "Оса" - плохо. Если бы военные могли спрогнозировать такую ситуацию, то закупочная политика Армении была бы сформулирована по-другому.

Пухов уточнил, что в рамках использования высокоточного оружия армянскими военными стало известно, что ракета промахнулась мимо цели на шесть километров. Ранее специалисты полагали, что оружие было сбито азербайджанскими силами противовоздушной обороны.

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Фото: Минобороны России