Канада лишила Турцию двигателей для "убийц" "Панцирей"

Оттава больше не будет поставлять Анкаре двигатели Rotax 912 для беспилотников Bayraktar TB2.

Канада лишила Турцию двигателей для "убийц" российских "Панцирей". Об этом рассказали автор Руслан Пухов в публикации для "Независимого военного обозрения". Директор Центра анализа стратегий и технологий отмечает, что Анкара потеряла доступ к аппаратам для военной техники, в частности, для ударных дронов Bayraktar TB2.

В связи с применением БЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращении поставок двигателей Rotax 912 в Турцию для установки на беспилотные аппараты публикация Руслана Пухова

Специалист объяснил, что турецкая компания Tusas Engine Industries занимается разработкой собственных силовых устройств. В частности, создается поршневый двигатель PD-170. Устройство находится в опытной стадии, хотя он уже был установлен на прототипе тяжелого двухмоторного дрона TAI Aksungur.

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