В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Потери связаны с рыболовством в Чукотском и Беринговом морях.

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей. Об этом сообщили в РБК. По данным издания, причиной большой потери денежных средств стало соглашение с США о морской границе.

Документ подписан в 1990 году главой МИД СССР Шеварднадзе и госсекретарем Америки Бейкером. Договор разграничил линии экономических зон в Беринговом и Чукотском морях, а также в Беринговом проливе. Из-за этого советские, а после и российские моряки лишились заработка на 77,7 тысячах квадратных километров. В районе прекратилась ловля крабов, трески и минтая. В общей сложности страна потеряла практически 500 тысяч тонн биоресурсов.

Соответствующий доклад Валентине Матвиенко передали специалисты из ассоциации рыбохозяйственных предприятий. Сенаторам поручено разобраться в возникшей проблеме. Политики считают, что на шельфе также находятся перспективные месторождения нефти.

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Фото: Piter.tv

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