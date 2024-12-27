В России нашли способ решить проблему кадрового голода в ключевой отрасли

В РСПП назвали причины нехватки сотрудников в добывающей отрасли.

Допуск женщин на угольные предприятия поможет решить проблему нехватки профессиональных кадров в одной из ключевых отраслей российской экономической системы. Соответствующее заявление сделали представители Российского союза промышленников и предпринимателей для журналистов. В РСПП напомнили СМИ о том, что дефицит рабочих в отрасли оценивается в среднем примерно в 10-15 процентов от общей численности персонала. При этом с 17 февраля 2025 года вступили в законную силу очередные сокращения в реестре чисто мужских профессий. Теперь женщины смогут управлять экскаваторами и бульдозерами, а также трудиться на шахтах и рудниках. Раньше у них не было возможности получения на этих объектах рабочего места из-за особых условий труда

Эксперт из РСПП добавил, что добавил, что справиться с дефицитом кадров в отрасли не помогают даже относительно высокие заработные платы. речь идет о том, что ежемесячные оклады в угольной промышленности в некоторых регионах страны превышают средние показатели на 30-60 процентов. Дополнительно усугублению ситуации с персоналом способствует участие ряда сотрудников в специальной военной операции на Украине, а также вахтовый режим работы, низкий уровень квалификации мигрантов и другие показатели. Из-за сложившейся ситуации допуск женщин на угольные предприятия, отмечают в РСПП, является "единственным эффективным ресурсом закрытия дефицита рабочих рук в моногородах".

Шохин: модернизация построенных в Индии при СССР заводов может быть выгодна бизнесу.

Фото: pxhere.com