Минтруд объявил о начале работы новой системы с 15 апреля.

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал. После рождения ребенка данные поступят в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Система начнет работать с 15 апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.

Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения заметили в ведомстве

Пенсионный фонд проверит информацию по ограничениям и перейдет к оформлению сертификата. После успешного оформления документа об этом уведомят владельца. Соответствующее уведомление будет направлено в личный кабинет на сайте госуслуг. Также оповещение можно получить по номеру мобильного телефона, указанному на сайте.

Для граждан сохраняется традиционный вариант подачи заявления - через отделения ПФР и МФЦ. В этом случае ожидание сертификата сократится с 15 до 5 рабочих дней. О готовности документа оповестят представители единого контактного центра.

Ранее СФ одобрил закон о распространении маткапитала на рождение первенца.