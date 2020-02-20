Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Закон принят в третьем чтении.

Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении программы материнского капитала. Капитал в размере 466 тыс. 617 рублей будет выплачиваться семьям с детьми. При этом первый ребенок должен появиться не раньше 1 января 2020 года. Ранее подобную инициативу внес Владимир Путин.

В случае усыновления второго ребенка, семья получит выплату в 616 тысяч 617 рублей. Закон продлевает действие программы до 31 декабря 2026 года. Срок выдачи сертификата сокращается с 15 до 5 дней. За счет электронного взаимодействия профильных ведомств, получить документ можно в беззаявительном порядке

Ранее маткапитал в Петербурге можно потратить на строительство садового дома.