Маткапитал в Петербурге могут продлить до конца 2026 года

С 2012 года в Петербурге действует программа регионального маткапитала. Согласно программе, семьям с третьим и последующим ребёнком платят из бюджета Петербурга более 160 тысяч рублей.

В понедельник, 20 января, фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение ЗакСа Петербурга законопроект "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Срок региональной программы предложили продлить до 31 декабря 2026 года.

Спикер парламента Вячеслав Макаров отметил, что изменения в законопроект составлены в соответствии с посланием Владимира Путина.

С 2012 года в Петербурге действует программа регионального маткапитала. Согласно программе, семьям с третьим и последующим ребёнком платят из бюджета Петербурга более 160 тысяч рублей.

Ранее Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.

Фото: Piter.TV