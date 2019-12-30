Маткапитал в Петербурге могут продлить до конца 2026 года

В понедельник, 20 января, фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение ЗакСа Петербурга законопроект "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Срок региональной программы предложили продлить до 31 декабря 2026 года.
Спикер парламента Вячеслав Макаров отметил, что изменения в законопроект составлены в соответствии с посланием Владимира Путина.
С 2012 года в Петербурге действует программа регионального маткапитала. Согласно программе, семьям с третьим и последующим ребёнком платят из бюджета Петербурга более 160 тысяч рублей.
Ранее Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.
Фото: Piter.TV
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