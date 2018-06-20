  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Маткапитал в Петербурге можно потратить на строительство садового дома
Сегодня, 15:20
49
nastya960

Маткапитал в Петербурге можно потратить на строительство садового дома

0 0

Изменения внесены в Социальный кодекс Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга одобрил внесение изменений в городской закон о материнском капитале и Социальный кодекс Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Теперь благодаря изменениям материнский капитал можно использовать не только для покупки земельного участка, но и для строительства самого садового дома.

Это значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Санкт-Петербурге.

пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: В России хотят начать выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: маткапитал, садовый дом, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий