Маткапитал в Петербурге можно потратить на строительство садового дома

Изменения внесены в Социальный кодекс Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга одобрил внесение изменений в городской закон о материнском капитале и Социальный кодекс Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Теперь благодаря изменениям материнский капитал можно использовать не только для покупки земельного участка, но и для строительства самого садового дома.

Это значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Санкт-Петербурге. пресс-служба Смольного

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