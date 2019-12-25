"Эпиваккорона" начали производить в РФ.

В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор". Об этом во время форума "Здоровое общество" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция мероприятия ведется в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Производство вакцины начато на "Векторе" Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве заметили, что препарат получил название "Эпиваккорона". Его разработкой занимались представители Государственного научного центра вирусологии. Попова заметила, что к концу 2020 года определенные объемы вакцины будут изготовлены. Заместитель генерального директора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова напомнила, что для создания вакцины специалисты проверяли шесть различных технологических платформ. В центре работали с интровирусной вакциной, а также с препаратами, основанными на вирусах гриппа, кори, синтетических веществах.

Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса.