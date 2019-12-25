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В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор"
Сегодня, 12:40
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lesjasap

В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор"

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"Эпиваккорона" начали производить в РФ.

В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор". Об этом во время форума "Здоровое общество" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляция мероприятия ведется в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Производство вакцины начато на "Векторе"

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве заметили, что препарат получил название "Эпиваккорона". Его разработкой занимались представители Государственного научного центра вирусологии. Попова заметила, что к концу 2020 года определенные объемы вакцины будут изготовлены. Заместитель генерального директора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова напомнила, что для создания вакцины специалисты проверяли шесть различных технологических платформ. В центре работали с интровирусной вакциной, а также с препаратами, основанными на вирусах гриппа, кори, синтетических веществах.

Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса.

 

Теги: анна попова, вакцина, вектор, роспотребнадзор, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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