Она отметила, что вакцины позволят защитить граждан от инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость в масках отпадет после вакцинации. Её слова передаёт "Интерфакс".

Попова отметила, что в России уже есть вакцины от COVID-19, которые позволят защитить граждан от инфекции. После применения вакцины можно будет отказаться от масок.

Мы найдем способы, чтобы защититься. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России. едомство рекомендует россиянам носить средства индивидуальной защиты в транспорте, лифтах, на парковках и прочих местах массового скопления людей.

Видео: Facebook/Форум "Здоровое общество"