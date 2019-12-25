Контролировать соблюдение масочного режима должны региональные власти.

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России. Ведомство рекомендует россиянам носить средства индивидуальной защиты в транспорте, лифтах, на парковках и прочих местах массового скопления людей. Об этом сказано в документе, который подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом ведомство рекомендует запретить работать заведениям общественного питания в ночное время — с 23:00 до 06:00. Это же касается развлекательных мероприятий.

Контролировать соблюдение масочного режима должны региональные власти.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как холод на улице может повлиять на коронавирус.

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