В Роспотребнадзоре объяснили, как холод на улице может повлиять на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как скоро рост заболеваемости по коронавируса пойдет на спад и что для этого нужно делать.
Предполагаем, что рост сохранится примерно до первой декады ноября.
Роспотребнадзор
Также специалисты отметили, что многое зависит от сознательности и ответственности граждан. Они должны соблюдать все требуемые меры профилактики. На данный момент многие по-прежнему не носят маски, не соблюдают дистанцию, не моют руки, находятся на холоде.
Резкие перепады температуры осенью могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в числе которых коронавирус и грипп.
Роспотребнадзор
Специалисты напомнили, что многие начинают заболевать после переохлаждения.
Голикова назвала болезни, удваивающие риск заболеть коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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