В Роспотребнадзоре объяснили, как холод на улице может повлиять на коронавирус

Также специалисты отметили, что многое зависит от сознательности и ответственности граждан.

В Роспотребнадзоре рассказали, как скоро рост заболеваемости по коронавируса пойдет на спад и что для этого нужно делать.

Предполагаем, что рост сохранится примерно до первой декады ноября. Роспотребнадзор

Также специалисты отметили, что многое зависит от сознательности и ответственности граждан. Они должны соблюдать все требуемые меры профилактики. На данный момент многие по-прежнему не носят маски, не соблюдают дистанцию, не моют руки, находятся на холоде.

Резкие перепады температуры осенью могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в числе которых коронавирус и грипп. Роспотребнадзор

Специалисты напомнили, что многие начинают заболевать после переохлаждения.

Голикова назвала болезни, удваивающие риск заболеть коронавирусом.

Фото: Piter.TV