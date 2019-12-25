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В Роспотребнадзоре объяснили, как холод на улице может повлиять на коронавирус
Сегодня, 15:57
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nastya960

В Роспотребнадзоре объяснили, как холод на улице может повлиять на коронавирус

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Также специалисты отметили, что многое зависит от сознательности и ответственности граждан.

В Роспотребнадзоре рассказали, как скоро рост заболеваемости по коронавируса пойдет на спад и что для этого нужно делать.

Предполагаем, что рост сохранится примерно до первой декады ноября.

Роспотребнадзор

Также специалисты отметили, что многое зависит от сознательности и ответственности граждан. Они должны соблюдать все требуемые меры профилактики. На данный момент многие по-прежнему не носят маски, не соблюдают дистанцию, не моют руки, находятся на холоде.

Резкие перепады температуры осенью могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в числе которых коронавирус и грипп.

Роспотребнадзор

Специалисты напомнили, что многие начинают заболевать после переохлаждения.

Голикова назвала болезни, удваивающие риск заболеть коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, роспотребнадзор, холод
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Новости России,

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