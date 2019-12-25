Осложнения могут вызвать ожирение, онкологические заболевания.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала болезни, удваивающие риск заболеть коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам Голиковой, коронавирус протекает намного тяжелее у пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. Об этом говорит международный и российский опыт борьбы с инфекцией.

Также осложнения могут вызвать ожирение, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые болезни.

Ранее Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине.

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