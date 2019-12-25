Вице-премьер Татьяна Голикова назвала болезни, удваивающие риск заболеть коронавирусом. Об этом пишут "РИА Новости".
По словам Голиковой, коронавирус протекает намного тяжелее у пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. Об этом говорит международный и российский опыт борьбы с инфекцией.
Также осложнения могут вызвать ожирение, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые болезни.
Ранее Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине.
Фото: pixabay.com
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