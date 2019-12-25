В РФ началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним

Распродажа продлится до 17 июня.

В России 3 июня началась официальная акция PlayStation под названием "Время играть". Консоль PlayStation 4 и аксессуары к ней продаются со скидками в онлайн-магазинах и ретейловых сетях. Распродажа продлится до 17 июня.

Например, PS4 Pro 1TB с Horizon Zero Dawn и God of War можно купить за ₽29 990 вместо ₽34 990. С другими приложениями можно познакомиться на сайтах продавцов.

Одновременно с этим Sony снизила цены на множество игр в магазине PlayStation Store.

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно.

Фото: pixabay