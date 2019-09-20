Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

Но только в течение суток.

Новый трейлер к игре Total War: Troy был показан японской компанией SEGA. В видео представлены некоторые подробности сюжета, а также рассекречена дата выхода стратегии.

Игру можно будет скачать уже 13 августа. При этом в первые сутки получить игру можно абсолютно бесплатно на платформе Epic Games Store. Такая информация фигурирует в представленном трейлере. По окончании бесплатного периода игра останется в библиотеке. На площадке Steam игра появится лишь через год.

Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.

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Видео: YouTube/ Total War