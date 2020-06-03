Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro

В этом году Sega празднует юбилей – 60 лет.

В этом году Sega празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события производители решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear. Еще 30 лет назад подобная консоль появилась на прилавках, но оказалась провальной, так как конкуренцию ей составил GameBoy от Nintendo.

В этом году на рынок вышла модернизированная игровая мини-консоль Game Gear Micro. Девайс не имеет слота для картриджей. В каждой приставке есть уже вшитые 4 игры, одна из них – "Соник".

Разницы в управлении старой и новой консолью нет, использовать нужно все те же крестовины и пару кнопок. Если верить прогнозам, то дальше Японии эта приставка вряд ли выйдет, ведь ее основное предназначение – фанаты и коллекционеры. Стоить такая приставка будет 4980 йен (около 3 тысяч рублей). В продаже она ожидается 6 октября.

На рынок выйдет умный 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV.

Видео: YouTube/ SEGA