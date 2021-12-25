Вышел трейлер игры Sonic X Shadow Generations

Компания SEGA представила трейлер игры Sonic X Shadow Generations. Проект является обновленной версией игры Sonic Generations, дополненную новым сюжетом и графикой.
Игрокам представят две версии новинки: классическую и современную. Обе будут взаимодействовать друг с другом во время прохождения. Переиздание было подготовлено к 20-летию франшизы Sonic.
Sonic X Shadow Generations будет доступна с 25 октября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер игры Metal Slug Tactics.
Видео: YouTube / PlayStation
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все