Вышел трейлер игры Sonic X Shadow Generations

Новинка будет доступна с 25 октября.

Компания SEGA представила трейлер игры Sonic X Shadow Generations. Проект является обновленной версией игры Sonic Generations, дополненную новым сюжетом и графикой.

Игрокам представят две версии новинки: классическую и современную. Обе будут взаимодействовать друг с другом во время прохождения. Переиздание было подготовлено к 20-летию франшизы Sonic.

Sonic X Shadow Generations будет доступна с 25 октября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Видео: YouTube / PlayStation