Вышел новый трейлер игры Metal Slug Tactics

Релиз новинки состоится осенью 2024 года.

Студия Leikir представила новый трейлер игры Metal Slug Tactics. Выход новинки переносили несколько раз, теперь проект планируют выпустить осенью 2024 года.

Новая часть знаменитой франшизы отойдет от привычного геймплея. Игрокам предстоит бросить вызов армии главного злодея серии. В проекте также появятся пошаговые бои и roguelike-элементы. Metal Slug Tactics выйдет на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Видео: YouTube / Dotemu