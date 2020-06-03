На рынок выйдет умный 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV

Модели 32 и 43 дюйма были представлены ранее. За 10 минут после старта продаж было продано более 150 тысяч телевизоров.

Компания Realme вышла на индийский рынок умных телевизоров, запустив сразу две модели Realme Smart TV, с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. При этом исполнительный директор компании Мадхав Шет в Twitter сообщил, что скоро Realme выпустит телевизор с диагональю 55 дюймов.

После старта продаж Realme Smart TV, за первые 10 минут были проданы более 15 тысяч телевизоров. Это стало рекордом для рынка умных телевизоров в Индии.

Мадхав Шет добавил, что 55-дюймовые телевизоры считаются премиальными и флагманскими. Поэтому компания тщательно готовится к запуску новой 55-дюймовой модели.

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Видео: YouTube/ realme India