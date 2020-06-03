На рынок выйдет умный 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV

Компания Realme вышла на индийский рынок умных телевизоров, запустив сразу две модели Realme Smart TV, с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. При этом исполнительный директор компании Мадхав Шет в Twitter сообщил, что скоро Realme выпустит телевизор с диагональю 55 дюймов.
После старта продаж Realme Smart TV, за первые 10 минут были проданы более 15 тысяч телевизоров. Это стало рекордом для рынка умных телевизоров в Индии.
Мадхав Шет добавил, что 55-дюймовые телевизоры считаются премиальными и флагманскими. Поэтому компания тщательно готовится к запуску новой 55-дюймовой модели.
Ранее Xiaomi раскрыла особенность новых телевизоров линейки Redmi X.
Видео: YouTube/ realme India
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