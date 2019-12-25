Xiaomi раскрыла особенность новых телевизоров линейки Redmi X

Презентация новых телевизоров состоится 26 мая.

Компания Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров линейки Redmi X. Информацию в социальной сети Weibo опубликовал глава компании Лу Вейбинг.

Он рассказал, что в большинстве телевизоров во время просмотра динамичных сцен часто возникают разрывы изображения из-за низкой частоты кадров. Но в новых телевизорах Redmi X есть система Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC), которая позволяет отображать все динамичные сцены плавно. У этих телевизоров частота обновления – 60 Гц.

В линейку "умных" телевизоров Redmi X войдут модели – Redmi Smart TV X50, Redmi Smart TV X55 и Redmi Smart TV X65. Они будут отличаться друг от друга только размером экранов. Презентация состоится уже завтра, 26 мая. В этот же день будет представлен Redmi 10X.

Фото: Xiaomi