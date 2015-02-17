В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов

Нововведения касаются поездов и авиасообщения.

Российское министерство по транспорту предложило рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов пассажирами на железнодорожные поезда и самолеты. Соответствующей информацией поделились журналисты из "Коммерсанта". Авторы материала уточнили, что данная инициатива исходит от Союза пассажиров. Нововведение позволит людям исправлять ошибки в персональных данных, дате или направлении своей поездки. В СМИ указали, что такие правки можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, а также 30 минут для тех билетов, которые приобретались в день отправления.

Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты. сообщение "Коммерсанта"

Добавим, что в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифных цен для всех пассажиров из-за вероятного всплеска возврата билетов непосредственно перед вылетом.

В Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги.

Фото: Piter.tv