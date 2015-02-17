В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов

Российское министерство по транспорту предложило рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов пассажирами на железнодорожные поезда и самолеты. Соответствующей информацией поделились журналисты из "Коммерсанта". Авторы материала уточнили, что данная инициатива исходит от Союза пассажиров. Нововведение позволит людям исправлять ошибки в персональных данных, дате или направлении своей поездки. В СМИ указали, что такие правки можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, а также 30 минут для тех билетов, которые приобретались в день отправления.
Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты.
сообщение "Коммерсанта"
Добавим, что в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифных цен для всех пассажиров из-за вероятного всплеска возврата билетов непосредственно перед вылетом.
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Фото: Piter.tv
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