В России модернизируют станции предупреждения о ракетной атаке "Воронеж"

Их доведут до уровня РЛС "Яхрома".

Гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко заявил о планах модернизировать радиолокационные станции отечественной системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж" до уровня станции "Яхрома". Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня. Юрий Аношко, глава концерна "РТИ системы"

Он подчеркнул, что в настоящее время "Яхрома" строится на территории Крыма. Боевой расчет РЛС будет меньше, чем у предшественников. Данную станцию отличает также большая помехоустойчивость и пропускная способность. Кроме того, при создании будет разработана автоматизированная система цифрового двойника, которая позволяет отслеживать состояние радиолокационной станции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о строительстве новых надводных и подводных судов на отечественных верфях. По словам российского лидера, в настоящее время строятся четыре субмарины и два современных корабля.

Фото: Минобороны РФ