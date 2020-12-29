Ранее в Минобороны подтвердили планы по строительству РЛС в Севастополе.

На Чукотке к 2030 году построят радиолокационную станцию "Яхрома". Об этом журналистам ТАСС рассказали собственный эксперт в оборонно-промышленном комплексе. Новая РЛС войдет в систему предупреждения о ракетном нападении противника. Ее разместят в районе Чукотского моря.

К 2030 году планируется построить РЛС "Яхрома" в районе Чукотского моря. Станция будет функционировать полностью в автоматическом режиме, без постоянного нахождения людей на объекте источник агентства

Напомним, что ранее Сергей Шойгу во время итоговой коллегии Минобороны в 2020 году рассказал о том, что в 2021 году военные начнут работы по созданию РЛС "Яхрома" в Севастополе. Станция способна функционировать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. При этом ее обзор составит 270 градусов.

Шойгу заявил, что вызовы уходящего года еще больше сплотили армию России.

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