Глава Минобороны поздравил военных в преддверии Нового года.

Сергей Шойгу заявил, что вызовы уходящего года еще больше сплотили армию России. Министр обороны выступил с новогодним поздравлением. Речь чиновника опубликована на YouTube-канале ведомства. Спикер напомнил о вызовах в 2020 году, которые изменили привычный уклад жизни и попытались дистанцировать людей друг от друга. По мнению военного, пандемия коронавируса лишь сплотила общество в борьбе с серьезным врагом.

Считанные часы остаются до нового, 2021 года. Каждый из нас встречает этот замечательный праздник с надеждой, что он станет щедрым на добрые события, все желания непременно исполнятся, а наши близкие будут живы и здоровы Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министр рассказал, что российская армия стала более современной и технологичной в текущем году. По мнению Шойгу, она способна дать достойный ответ на любую угрозу извне, а также защитить суверенитет и национальные интересы, мирную жизнь граждан. Военный отметил заслугу тех, кто исполняет служебный долг и трудится на укрепление обороноспособностью государства. Также чиновник призвал свято чтить подвиги ветеранов, которые спасли мир от нацизма. Он напомнил, что следует давать отпор тем, кто хочет принизить заслуги армии, внесшей вклад в Великую Победу.

Самые добрые пожелания тем, кто в праздники несет службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за ее пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.

Видео: YouTube/Минобороны России