Вместо этого военные будут работать 26 декабря и 16 января.

Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих. Об этом генерал российской армии сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ. Чиновник отметил, что для военных рабочими днями будут 26 декабря и 16 января. По словам спикера, такое решение им было принято из-за того, что текущий год был трудным из-за необходимости борьбы с пандемией коронавируса "лицом серьезных вызовов".

Мной принято решение предоставить личному составу ВС отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января…Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей...Прошу оформить это решение установленным порядком Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Глава оборонного ведомства потребовал ответственные лица обеспечить соответствующий уровень боевой готовности, а также проконтролировать поддержание правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах России.

Шойгу заявил, что ВС России выполнили все задачи на год.

Фото и видео: Минобороны России